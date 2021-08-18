Горняк22: В Сибири молния убила мать с сыном в палатке во время отдыха
Гроза. Шторм Фото: Pixabay
Семья отдыхала у целебного источника неподалеку от села Бора-Тайга в Туве. От сильного дождя туристы вынуждены были спрятаться в палатку
Мать и ее 20-летний сын погибли от удара молнии, которая попала прямо в туристическую палатку, установленную на открытом пространстве, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Люди спрятались туда от сильного дождя.
Сообщается, что погибшая женщина была школьным фельдшером. У нее остались трое детей, в том числе и несовершеннолетний, а также муж-инвалид.
Сотрудники социального отдела районной администрации оказывают родственникам погибших помощь.