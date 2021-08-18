Горняк22: Суд приговорил экс-зампреда правительства Долгову к трем годам условно

Ирина Долгова в зале суда Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В ходе предварительного следствия экс-чиновница вину в содеянном признала полностью. Со своей должности она ушла за месяц до ареста

Суд признал бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирину Долгову виновной в превышении должностных полномочий. Об этом 17 августа сообщает региональный СУ СКР.

Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. В течение трех лет ей также запрещено занимать определенные должности.

Суд установил, что осенью 2018 года Долгова организовала для своего знакомого выдачу дорогостоящего лекарства за счет казны. Сумму ущерба бюджету региона оценили более чем в 200 тысяч рублей. В этом же году Долгова незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одной из фирм с ущербом более чем на 107 тысяч.

О задержании Долговой стало известно 17 сентября – через месяц после того, как она ушла в отставку. Обвиняемая признала вину. Больше месяца Долгова находилась в СИЗО, а затем ее перевели под домашний арест.

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