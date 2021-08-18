Горняк22: Google выплатит штраф за рекламу абортов в клинике Барнаула
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Информацию о медицинской услуге по искусственному прерыванию беременности в поисковой системе обнаружил один из пользователей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google за рекламу абортов в частной барнаульской клинике. Информация об этом содержится в решении регионального управления ведомства.
Компанию признали нарушившей федеральный закон «О рекламе», ей предстоит выпалить 100 тысяч рублей штрафа – минимальную сумму за подобное нарушение (максимальная – 500 тысяч).
Ответчик факт распространения рекламы не отрицал, но объяснял его ошибкой в системе.
В марте в УФАС обратился интернет-пользователь, который обнаружил в поисковой системе Google информацию о медицинской услуге по искусственному прерыванию беременности в клинике Барнаула «Мать и дитя», хотя такая реклама в РФ запрещена.
Рекламодателю – местной компании «Омега»– вынесли предупреждение. Само медучреждение в качестве ответчика не привлекали.
Ранее «Толк» сообщал о том, что известную в Барнауле сеть автошкол уличили в «подражании» конкуренту.