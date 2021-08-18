Горняк22: Кассир Сбербанка похитил 12 млн рублей и пытался сбежать из России

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Молодого мужчину задержали в столичном аэропорту – он пытался скрыться после того, как присвоил 12 млн рублей в одном из московских отделений Сбербанка

26-летнего кассира Сбербанка задержала полиция – мужчину обвиняют в краже из кассы банка 12 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в банке. По данным следствия, в полицию обратился представитель службы безопасности Сбербанка.

Выяснилось, что молодой кассир прямо на рабочем месте похитил пакеты с деньгами и скрылся. Мужчину задержали в аэропорту Внуково при попытке покинуть Россию.

Отмечается, что задержанный не был судим ранее. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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