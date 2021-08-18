Горняк22: На Алтае автомобиль рухнул в горную реку, слетев с Чуйского тракта

Место ДТП Фото: gorno-altaisk.info

Инцидент произошел в окрестностях села Купчегень Онгудайского района. Пострадавшего водителя госпитализировали в ближайшую больницу

В Республике Алтай легковой автомобиль рухнул в реку с дороги. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел 14 августа около 16.20 на Чуйском тракте в окрестностях села Купчегень Онгудайского района.

По предварительным данным, 22-летний водитель Nissan Primera не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в реку Большой Ильгумень.

Пострадавшего госпитализировали. В клинике его проверят на наличие алкоголя в крови.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пьяный водитель протаранил шесть авто на парковке у здания ГИБДД.

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