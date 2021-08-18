Горняк22: Бросившему «коктейль Молотова» у здания полиции на Алтае вынесли приговор

Полиция Фото: pixabay.com

Пострадавших в результате инцидента не было. После задержания мужчина заявил, что таким образом якобы хотел привлечь внимание к проблемам села

В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, который бросил «коктейль Молотова» у здания полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash-Сибирь».

По данным источника, инцидент произошел в одном из райцентров. Местный житель поджег бутылку с огнеопасной жидкостью и швырнул ее в сторону входа в отдел. Смесь взорвалась в воздухе, не долетев до здания. Никто не пострадал.

Сотрудникам правоохранительных органов мужчина заявил, что таким образом якобы хотел привлечь внимание к проблемам села. Однако позже выяснилось, что до своего поступка он поссорился с женой и выпил.

Отмечается, что суд признал его виновным в вандализме, назначив год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что у детской площадки Барнаула задержали полуголого мужчину.

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