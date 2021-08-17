Горняк22: Летнее тепло до +29 градусов возвращается 17 августа в Алтайский край

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

В регионе новая неделя началась с солнечной и теплой погоды, однако к концу семидневки синоптики прогнозируют очередную волну похолодания с дождями

17 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В этот день преимущественно без осадков, но в утренние часы местами опустится туман. Ветер ожидается северный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле во вторник около +25…+27 градусов, без осадков. Утром местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

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