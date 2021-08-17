Горняк22: КПРФ засомневалась в достоверности собранных самовыдвиженцем Поповым подписей
Владимир Попов Фото: Анна Меньшикова
Владимир Попов, в свою очередь, удивился, что выступающая всегда за доступ к выборам КПРФ вдруг обнаружила другую реакцию
Кандидат в депутаты Госдумы по Рубцовскому округу Владимир Попов сказал, что не вникал в подробности жалобы на него со стороны коммунистов, которые обратились в крайизбирком с заявлением о том, что идущий как самовыдвижнец Попов мог получить помощь административного ресурса при сборе подписей, необходимых для регистрации. Об этом кандидат заявил на пресс-конференции 16 августа, пишет «Банкфакс».
Как сообщало издание, еще 30 июля в краевую избирательную комиссию поступила жалоба от члена рубцовского окружного избиркома, коммуниста Виталия Булдакова. Он сообщил, что ему стали поступать массовые обращения от жителей округа о нарушениях законодательства. Так, коммунисту рассказали, что работники администраций Павловского, Волчихинского, Поспелихинского и Егорьевского районов якобы организовали сбор подписей в поддержку Попова.
Согласно жалобе, в каждом районе группы сборщиков распределены по селам, у них единая инструкция, о проделанной работе они отчитываются в специальных мессенджерах. Подписи якобы собирались среди сотрудников МЧС в Павловском районе, рубцовского филиала «Алтайвагона». По сообщению Булдакова, он получил подтверждения от самих сборщиков. Ранее, в предыдущие избирательные кампании, этих людей он знал как агитаторов «Единой России».
Законодательством не допускается участие в сборе подписей органов госвласти, местного самоуправления, управления организаций независимо от формы собственности (нормы содержатся в законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ» и в Кодексе Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве).
В ответе на запрос «Банкфакса» крайизбирком сообщил также, что 31 июля в комиссию поступала еще одна аналогичная жалоба от другого члена краевой комиссии Елены Фогель.
17 августа, 8:03
Списки кандидатов малых партий не прошли главный фильтр на выборах в АКЗС
Официально две малые непарламентские партии допустили нарушения в подписных листах, которые они должны были собрать в свою поддержку для регистрации
Крайизбирком перенаправил документы в полицию и прокуратуру.
Булдаков рассказал, что прокуратура запросила разъяснения у авторов жалобы. В ответе надзорному ведомству он сообщил, что к сбору подписей в Волчихинском районе могли привлекаться директор одной из школ и главврач медучреждения. По его данным, схожие ситуации были также в Егорьевском, Косихинском, Поспелихинском, Баевском районах, в Рубцовске.
Члены местных отделений КПРФ отметили также, сообщил Булдаков, что на некоторых подписных листах из разных районов за одну дату стоят имена одних и тех же людей.
Оценку достоверности предоставленных данных предстоит дать прокуратуре.
Владимир Попов, которого избирком зарегистрировал как кандидата 13 августа, в свою очередь, сообщил, что не слишком следит за развитием этой ситуации:
«В эти подробности я не вдавался. КПРФ всегда за демократический подход и доступ к выборам. А тут вдруг обратная реакция: я собираю подписи, и они же подают заявление».
Однако он не считает, что причиной подачи жалобы КПРФ являются противоречия с этой партией, от которой он избрался в краевой парламент текущего созыва, или с лидером крайкома Марией Прусаковой:
«У нас с Марией Николаевной прекрасные отношения. Нам обижаться друг на друга незачем. Вы же понимаете, что конкурировать я с ними не буду».
Попов при этом рассказал о сложностях, которые возникли на первом этапе сбора подписей, так как само по себе этот механизм сложный. Люди, например, отказывались предоставлять необходимые по законодательству данные паспорта.
Однако, сообщил кандидат, ему и его сборщикам удалось собрать около 25–26 тыс. подписных листов. 15,7 тыс. из них сдали в избирком.
В выборах в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, помимо Владимира Попова, участвуют:
- Астаховский Евгений (Родина),
- Вакаев Владислав (Новые люди),
- Дворников Виктор (Партия пенсионеров за социальную справедливость),
- Крылов Андрей (Яблоко),
- Курносова Елена (Коммунисты России),
- Прусакова Мария (КПРФ),
- Струченко Сергей (Единая Россия),
- Суслова Людмила (Справедливая Россия – За правду),
- Чеснов Павел (Партия свободы и справедливости),
- Шудра Ирина (ЛДПР).
Это будет самый конкурентный округ из четырех, расположенных в Алтайском крае, по числу кандидатов.