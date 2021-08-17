Горняк22: Житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что удар был сильным: пострадавший мужчина отлетел на несколько метров и упал, не подавая признаков жизни
12 августа на 515-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 43-летний житель Алтайского края на автомобиле Lexus насмерть сбил мотоциклиста, сообщает «Инцидент Барнаул».
Предварительно известно, что 68-летний мотоциклист во время движения по дороге неожиданно начал поворачивать налево. Автомобиль, который ехал за ним в попутном направлении, пытался уйти от столкновения, но не смог, сбив мотоциклиста. От удара мотоциклист вылетел из транспортного средства и пролетел по асфальту несколько метров. Мужчина погиб на месте.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что бийчанин насмерть сбил пешехода в Горном Алтае.