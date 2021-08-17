Горняк22: Житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что удар был сильным: пострадавший мужчина отлетел на несколько метров и упал, не подавая признаков жизни

12 августа на 515-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 43-летний житель Алтайского края на автомобиле Lexus насмерть сбил мотоциклиста, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что 68-летний мотоциклист во время движения по дороге неожиданно начал поворачивать налево. Автомобиль, который ехал за ним в попутном направлении, пытался уйти от столкновения, но не смог, сбив мотоциклиста. От удара мотоциклист вылетел из транспортного средства и пролетел по асфальту несколько метров. Мужчина погиб на месте.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что бийчанин насмерть сбил пешехода в Горном Алтае.

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