Горняк22: В Барнауле две девушки прокатились по улицам на дверях автомобиля

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы отметили, что такая езда стала уже недоброй традицией для Барнаула, так как в последнее время в городе часто стали возить пассажиров вычурным способом

В Барнауле засняли очередные «покатушки» вне салона автомобиля, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 15 августа на улице Власихинской две девушки передвигались, держась за двери машины. При этом за ними ехал автомобиль, из люка которого девушка снимала происходящее.

Очевидец предположил, что это могут быть «тиктокеры».

Ранее в Барнауле езда вне салона обернулась для двоих водителей штрафами. В частности, один из них перевозил пассажира на крыше авто, а другой – на багажнике.

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