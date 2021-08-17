Горняк22: Анапу, Геленджик, Крымск и Новороссийск затопило ливнями – готовится эвакуация

Наводнение на юге России. Краснодарский край Фото: @russiakuban

На Кубани новая волна наводнения – в нескольких городах выпала трехмесячная норма осадков. В городах включили сирены, жителей готовят к эвакуации

За минувшие сутки в городах Краснодарского края – Анапе, Геленджике, Новороссийске и Крымске – выпала трехмесячная норма осадков, сообщает телеканал «Россия. Кубань». В затопленных населенных пунктах введен режим ЧС, жителей готовят для эвакуации в пункты временного размещения.

В городах работают сирены, дожди не прекращаются. Люди перемещаются по затопленным районам на надувных лодках и даже на надувных драконах. Многие жители предупреждают туристов:

«Если вы сейчас собрались отдохнуть в Анапе или Геленджике – это плохая идея!»

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Всего, по данным МЧС Краснодарского края, затоплены дома в 31 населенном пункте, в некоторых отсутствует подача электроэнергии.

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По прогнозам синоптиков, циклон будет господствовать в регионе до 16 августа, в некоторых районах ожидается выпадение до 30-35 мм осадков. Кроме того, в понедельник территория Краснодарского края будет под действием шторма – осадки усилятся, как и ветер, – ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

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