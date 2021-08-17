Горняк22: В ТЦ Новосибирска противник аниме облил мочой девушку с розовыми волосами

Неизвестный, обливший мочой посетителей в ТЦ "Аура" Фото: Скриншот видео

Парень в панаме и черной маске сначала опубликовал видео об инциденте, где пожелал пострадавшей «смотреть свое аниме и купаться в моче», а затем полностью удалил страницу в «ВК»

В крупном новосибирском торговом центре «Аура» на фудкорте парень облил мочой девушку с розовыми волосами и всех, кто был вместе с ней за столиком. Свой поступок он мотивировал, что это его акция против ЛГБТ-культуры:

«Я иду обливать представителей ЛГБТ этой замечательной жидкостью, которую производит человеческий организм», – рассказал он на видео.

В соцсетях появились видеокадры инцидента, которые были сняты с нескольких ракурсов, – это подтверждает, что молодой человек действовал не один.

Как отмечают СМИ, это уже далеко не первое нападение неизвестных противников аниме и ЛГБТ на молодых новосибирцев. Так, 7 августа на Михайловской набережной группа молодых людей в масках напала на поклонников аниме. Один из пострадавших обратился в полицию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТОЛК