Горняк22: На Алтае подростки на легковушке врезались в трактор, скрываясь от ДПС

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Подросток не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке и решил скрыться от полицейских, устроив серьезную аварию

Вечером 13 августа в селе Турочак Республики Алтай произошло ДТП – автомобиль Toyota Carina врезался в стоявший на обочине трактор ДТ-75, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно известно, что 14-летний подросток не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от них. В погоне он не справился с управлением и врезался в трактор.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира 13 и 19 лет. Госпитализация потребовалась водителю и одному из пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Республике Алтай.

ТОЛК