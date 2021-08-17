Горняк22: В Сибири мужчина насильно удерживал девочку и убил ее родственников

Девочка. Подросток. Страх Фото: pixabay.com

13-летняя девочка оказалась в заложницах 45-летнего мужчины в Приангарье – он удерживал ее в доме насильно, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Сотрудники полиции Иркутской области задержали 45-летнего мужчину в Тайшете – его обвиняют в двойном убийстве и насильном удержании девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на СК региона.

В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее дочери пришло СМС-сообщение от одноклассницы: она просила о помощи. Девочка написала, что ее в доме удерживает незнакомый мужчина.

После приезда полиции на место, которое указала девочка, выяснилось, что в подполье сарая находились два трупа с признаками насильственной смерти – ими оказались 74-летняя женщина и ее 48-летний сын.

Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался за совершение особо тяжких преступлений. В полиции есть версия, что 13-летнюю девочку он также собирался убить. Есть сведения, что мужчина был сыном соседки убитой семьи.

Известно, что девочку воспитывала убитая бабушка – мать лишили родительских прав. Сейчас пострадавшую доставили санавиацией в Иркутск, с ней работают врачи и психологи.

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