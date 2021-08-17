Горняк22: Почти 1300 человек считаются погибшими при землетрясении на Гаити

Землетрясение Фото: pixabay

Всего, по данным властей страны, пострадало около шести тысяч человек, разрушено множество зданий. По предварительным оценкам, называется цифра в 13,7 тысячи поврежденных сооружений

Землетрясение магнитудой в 7,2 балла на Гаити унесло жизни 1 297 человек, сообщает РБК со ссылкой на CNN. Известно, что сильных подземных толчков было несколько. Землетрясение у берегов страны произошло днем 14 августа.

В Гаити на месяц объявили режим ЧС. Здесь полностью разрушено около 13,7 тысячи сооружений и зданий, еще столько же домов повреждено.

Ранее землетрясение такой силы фиксировалось на Гаити в 2010 году.

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