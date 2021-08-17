Горняк22: Кто такие талибы, которые контролируют Афганистан, и чего они хотят. Разбор

Афганистан. Карта Фото: Pixabay

Власть над Афганистаном захватило движение «Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России. Талибы уверяют, что стали лояльнее, но остальной мир в этом сомневается

После ухода США из Афганистана власть в стране захватили талибы. «Талибан» водрузил над президентским дворцом в Афганистане свой флаг, а президент страны Ашраф Гани спешно покинул Афганистан.

Разбираемся, почему США ушли из Афганистана, кто такие талибы и чего они хотят, а также что будет с Афганистаном теперь.

Кто такие талибы

Талибы – члены радикального исламистского движения «Талибан», действующего в Пакистане и Афганистане. Оно возникло в 1994 году, рассказывает ТАСС. Слово «талиб» с арабского переводится как «учащийся».

Члены «Талибана» хотели ввести в Афганистане жесткое исламское законодательство. Им это удалось. С 1996 по 2001 год талибы контролировали большую часть Афганистана. Они ввели в стране очень жесткие законы, пишет Русская служба BBC. За воровство отрубали руку или ногу. Девочки не могли учиться в школе. Женщинам запретили работать и ходить в «нетрадиционной» одежде.

«Талибы пытаются всех успокоить и заверить, что они изменились, стали более прагматичными и многому научились за те 20 лет, что они были не у власти. Но на переговорах талибы говорят одно. А от людей на местах мы периодически слышим совсем другое», – сказала журналистам BBC аналитик Королевского института международных отношений, профессор Фарзана Шаих.

Почему в Афганистане всегда война

Правительство «Талибана» в Афганистане получало поддержку от Пакистана, а с 1996 года еще и от Усамы бен Ладена, возглавлявшего террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России).

После теракта 11 сентября 2001 года и отказа выдать бен Ладена США и Великобритания начали военную операцию против движения «Талибан».

К концу 2001 года режим талибов свергли. Боевики ушли в горы и перешли к партизанской войне. Некоторые члены террористических группировок скрылись на территории Пакистана.

Впоследствии талибы вернули себе влияние в некоторых районах. В 2005 году они получили контроль над рядом областей в северо-западной части Пакистана. Там появилось «государство в государстве» – Исламское государство Вазиристан.

Почему войска США ушли из Афганистана

Весной 2021 года Штаты объявили о выводе своих войск из Афганистана, пишет Lenta.ru. После этого «Талибан» резко начал наступление на позиции афганской армии.

Уход войск США из Афганистана был плохо организованным. Военные бросали оружие и технику, оставляли стратегически важные посты, пишет ТАСС. Часть вооружения досталась боевикам.

Соглашение между талибами и США о полном выводе американских войск подписала администрация Дональда Трампа. Американские военные присутствовали в Афганистане 20 лет. Это была самая затяжная военная кампания в истории армии США, уточняет Русская служба BBC. В стране назрел вопрос о возвращении солдат на родину.

Что будет с Афганистаном

По мнению экспертов, после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» места для западных ценностей в стране не останется, пишет РИА Новости.

«»Надо отметить, что талибы ведут себя в настоящее время очень цивилизованно, – цитирует «Российская газета» специалиста по Афганистану и Центральной Азии Александра Князева. – Но при этом поведение на местах сильно зависит от личности конкретного командира».

По мнению эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, захват власти талибами в Афганистане угрожает всему миру:

«Страшнее всего то, что происходящее сейчас – это мощная реклама джихадизма по всему миру. Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, поставили ее на колени. Сейчас «Талибан» становится модным джихадистским брендом.

Совершенно точно стоит ждать моды на «Талибан» в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно», – цитирует «Медуза». (Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».)

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