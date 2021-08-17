Горняк22: Стелла Штань полностью признала свою вину и раскаялась в суде в Барнауле

Стелла Штань Фото: Анна Меньшикова

16 августа в суде на прении сторон по делу экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась

В Железнодорожном районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллы Штань. В ходе слушаний подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Сторона защиты поддержала это заявление Стеллы Штань и попросила полностью снять коррупционную составляющую.

На 17 августа назначено следующее заседание суда, где подсудимая обратится с последним словом, 18 августа должен быть вынесен приговор.

Подробности с заседания суда читайте на «Толке».

В чем обвиняют Стеллу Штань

05 августа, 7:28

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Андрей Хвостов занял должность руководителя следственного комитета Алтайского края в августе 2018 году. С того момента на скамье подсудимых оказалось немало высокопоставленных чиновников

Как считает сторона обвинения, еще в 2015 году обвиняемая через риелтора нашла покупателя для нежилого помещения, которым владела. Покупателем оказалась Елена Воротникова, которая открыла в помещении частный детсад Happy Baby. По данным следствия, Воротникова хотела получить долевое финансирование по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», но не располагала достаточной для этого суммой.

Обвинение утверждает, что «женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором существенно завысили стоимость помещения, и расписку о передаче денег». По этим документам они получили из федерального бюджета субсидию в размере 14 млн рублей. Деньги предназначались Штань, а Воротникова оформила в собственность ее нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров.

Сначала экс-представитель губернатора заявляла о своей невиновности, однако «под тяжестью собранных доказательств» призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. После этого ее выпустили из СИЗО под домашний арест. Штань грозит срок до 10 лет, однако с учетом ее «деятельного раскаяния» она вполне может остаться на свободе.

Как осудили Елену Воротникову

13 августа в Железнодорожном районном суде вынесли приговор бывшей заведующей детским садом Happy Baby Елене Воротниковой. В итоге суд признал Воротникову виновной в мошенничестве. Ее приговорили к трем годам лишения свободы. Еще Воротникова должна выплатить в доход федеральному бюджету штраф в размере 300 тыс. рублей. Однако в соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание будет условным. В течение трех лет осужденной придется своим поведением доказывать исправление.

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