Горняк22: Местные жители не увидели опасности для медведя, который плыл по Телецкому озеру

Медведь в воде Фото: pixabay.com

Медведь – зверь выносливый, считают местные жители, переплывать по Телецкому озеру для него обычное дело, а вот туристы, снявшие видео, были в опасности

В Сети продолжается обсуждение нашумевшего ролика с плывущим по Телецкому озеру медведем. Зверя засняли туристы – на видео медведь сначала поплыл в одну сторону, затем в другую, напугавшись катера. Люди же отплывать от места встречи не спешили, снимая происходящее на видео.

После просмотра ролика многие стали требовать, чтобы туристов, снимавших видео, наказали природоохранные организации.

Однако, как рассказал в беседе с «Банкфакс» глава поселка Артыбаш Алексей Киршин, в ролике нет ничего такого, что могло бы причинить вред животному.

Звери часто перебираются таким образом с одного берега заповедника на другой, плыть в воде для них привычное дело, даже несмотря на то, что Телецкое озеро – довольно крупный водоем.

Медведь – зверь сильный и выносливый, рассказал Алексей Киршин. Звери регулярно попадают в такие ролики – он сам был свидетелем даже того, как озеро переплывала медведица с медвежатами.

ТОЛК