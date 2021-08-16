Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить легкие после COVID

Карантин, локдаун, коронавирус Фото: pixabay.com

Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу

Пациентам, которые перенесли коронавирус, советуют для восстановления легких петь народные песни. Об этом рассказала РИА «Новостям» руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – сказала Омарова.

По ее словам, больные не успевают восстановиться, а потом выходят на работу и садятся за компьютер. Поэтому про физическую активность забывать нельзя и увеличивать нагрузки постепенно.

По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполняя их тихо и в комфортной тональности.

Омарова также советует восстанавливаться по индивидуальной программе, так как течение болезни у всех разное.

Ранее врач рассказал об опасности коронавируса для детей.

ТОЛК