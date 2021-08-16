Горняк22: На Алтае в этом сезоне резко вырос поток туристов

Туризм Фото: pixabay.com

Пассажиропоток в аэропорту «Горно-Алтайск» по итогам 2020 года вырос почти на 45% в сравнении с 2019 годом, составив 148 тыс. пассажиров. В этом году аэропорт обслужил уже более 100 тыс. человек

В Республике Алтай за шесть месяцев 2021 года отдохнули 1,08 млн туристов. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона. Это больше, чем в последние два года.

В прошлом году турпоток составил 620 тыс. человек. Однако тогда из-за ограничений сезон был открыт значительно позже. Для сравнения за первое полугодие 2019 года Республика Алтай приняла 646 тыс. отдыхающих.

В ведомстве считают, что увеличению туристического потока в регион способствует, прежде всего, транспортная доступность. Так, летом в аэропорту Горно-Алтайска открывается девять направлений – Москва, Новокузнецк, Белокуриха, Томск, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург, также действуют внутренние рейсы – в Кош-Агач и Усть-Коксу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае места для отдыха забиты под завязку, несмотря на пандемию.

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