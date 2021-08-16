Горняк22: Житель Алтая угнал автомобиль у дома, чтобы покататься

Авто. Кража Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Подозреваемый в угоне мужчина не стал отрицать свою вину, теперь ему грозит реальный срок. Возбуждено уголовное дело

В барнаульском поселке Новосиликатный у 25-летнего барнаульца угнали автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Стоимость причинённого ущерба составила 50 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Мамонтовского района. Угонщик не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что увидел машину во дворе дома и решил угнать её, чтобы покататься. Зайдя в ограду, он увидел, что двери автомобиля не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Тогда молодой человек выкатил авто из ограды, завел и уехал. Впоследствии он был задержан сотрудниками ДПС.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края угнал «восьмёрку» и подарил её другу.

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