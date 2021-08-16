Горняк22: День вечной любви. Какие праздники отмечают 16 августа

Любовь. Влюбленные. Поцелуй Фото: Pixabay

16 августа есть много поводов сделать приятное любимому человеку, семье и друзьям. А также пообедать малиновым вареньем и сотворить чудо своими руками

Какой праздник сегодня, 16 августа

16 августа в календаре праздников много романтических событий. Это и День настоящей вечной любви (True Love Forever Day), и День чуда своими руками. А в Амстердаме отмечают День сердец.

16 августа отмечают вкусный День малинового варенья, придуманный интернет-пользователями. А в народном календаре это день Малинника – так на Руси простодушно прозвали святого Антония Римлянина.

В США гуляют по поводу Дня американских горок, Дня рома, Дня рассказывания анекдотов и Дня колбасок «Братвурст».

Значимый повод для праздника – именины 16 августа – есть у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что с 9 по 21 августа растущая луна поможет людям привлечь в жизнь необходимые перемены.

Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»

ТОЛК