Горняк22: Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Аварию спровоцировал лишенный прав водитель. В отношении него, а также хозяина автомобиля возбудили уголовное дело

Вечером 13 августа на Семинском перевале в Республике Алтай произошло серьезное ДТП – столкнулись автомобили Toyota Allex и Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно известно, что 30-летний житель Новосибирской области на автомобиле Toyota Allex спускаясь с перевала и на повороте выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником под управлением 32-летней жительницы Кош– Агачского района.

После столкновения Toyota Allex опрокинулся в кювет. В результате ЧП получили травмы и были госпитализированы пассажиры автомобиля Toyota -28-летний и 33-летний жители Новосибирска, а также девятилетняя девочка.

Оба водителя были трезвые, однако водитель Toyota сел за руль, будучи лишенным водительских прав. В машине находился хозяин авто. Оба будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что бийчанин насмерть сбил пешехода в Горном Алтае.

ТОЛК