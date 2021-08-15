Горняк22: Неизвестные пилоты устроили «авиашоу» в небе над Барнаулом
Самолет Фото: pixabay.com
Горожане предположили, что тренировка может быть связана с подготовкой ко Дню города или празднования Дня воздушного флота
Три легкомоторных самолета устроили неожиданное «авиашоу» над Речным вокзалом Барнаула днем 14 августа – кадры в соцсетях опубликовала одна из свидетельниц происходящего.
На записи видно, как летчики исполняют фигуры пилотажа в небе над Обью – вращаются и переворачиваются в воздухе, разлетаются в разные стороны. Кроме того, несколько раз пилоты проводят машины в непосредственной близости от Нового моста.
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Какому именно клубу принадлежат самолеты и в связи с чем прошла тренировка – не известно.
В комментариях горожане предположили, что полет может быть связан с подготовкой ко Дню города или празднования Дня воздушного флота, который отмечается 15 августа.
Ранее «Толк» сообщал о том, что пилоты авиагруппы «Стрижи» засняли Барнаул во время выступления год назад.