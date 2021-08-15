Горняк22: Мэрия Барнаула ответила на претензии к работе ливневок во время дождей

Дождь. Ливень. Погода Фото: Виталий Барабаш

Всего в краевом центре около 1,3 тысяч километров автодорог. При этом системами канализации оборудовано меньше десятой части

Даже самые современные системы канализации не рассчитаны на то, чтобы единовременно справляться с осадками, которые в десять раз превышают норму. Таким образом в мэрии Барнаула прокомментировали претензии горожан к работе ливневок города во время обильных дождей.

«Когда вода сверху переполняет весь объём ливневой канализации, а стоки продолжают поступать, то начинает передавливать нижнюю часть дождеприёмных веток. В тех местах у нас происходит выход воды наружу», – объяснил каналу «Вести-Алтай» зампредседателя профильного городского комитета Иван Гармат.

По словам чиновника, в этом случае показателями нормальной работы ливневой канализации является то, как быстро она справляется с последствиями ливня.

«После таких «залповых» осадков от 20 до 40 минут основной объём воды сходит, и мы начинаем открывать автомобильные дороги общего пользования для прохождения транспорта», – отметил чиновник.

12 августа в Барнауле выпала декадная норма осадков. В результате дороги краевого центра затопило.

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