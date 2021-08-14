Горняк22: В Республике Алтай начали строить школу после обращения к Путину

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

По словам главы региона Олега Хорохордина, это будет самая современная школа в городе, где дети смогут глубоко изучать алтайский язык и литературу

В Горно-Алтайске начали строить здание школы № 7. В 2019 году с этой просьбой к президенту во время ежегодной пресс-конференции обратилась журналист газеты «Алтайдын Чолмоны» Эмина Кудачина, сообщает РИА Новости.

«Глава региона и сенатор Александр Карелин дали официальный старт строительству и заложили капсулу с посланием к будущим ученикам. На строительство школы регион уже получил 450 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета», – рассказал пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Школу планируют построить за 16 месяцев. Это будет современное трехэтажное здание, в котором разместят 30 классов и лабораторий, спортзал с раздевалками, пищеблок, актовый зал и библиотеку. В новом здании смогут обучаться 750 учеников.

Ранее в алтайском райцентре дети остались без школы из-за мощного ливня. 1 сентября здание не сможет принять учеников.

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