Горняк22: СК возбудил дело об убийстве после пропажи подростка в Алтайском крае

Фото: Лиза Алерт

О местонахождении несовершеннолетней ничего не известно уже две недели. Следствие не исключает, что ее следы могут вести в соседний регион

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки-подростка в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения», – говорится в сообщении.

Известно, что прежде девушка уже неоднократно покидала дом. Не исключено, что в этот раз она могла направиться в Новосибирск.

Как ранее сообщал «Толк», 31 июля девушка вышла из дома в городе Славгороде и до сих пор ее местонахождение не установлено.

ТОЛК