Горняк22: Люк взлетел в воздух: что известно о взрыве автобуса в Воронеже 12 августа

Взрыв автобуса в Воронеже Фото: СУ СК по Воронежской области

Всего в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. Губернатор региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки города

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке на улице Кольцовской взорвался пассажирский автобус. По предварительным данным, 18 человек пострадали и одна женщина скончалась, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что хлопок произошел во время высадки-посадки пассажиров на остановке. При этом возгорания после взрыва не было. По словам очевидцев, которые приводит телеграм-канал Mash, взрыв был такой силы, что в воздух взлетел тяжелый канализационный люк с дороги.

Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. 14 человек госпитализированы. Как минимум трое пострадавших находятся сейчас в тяжелом состоянии. Одна из пассажирок при взрыве пострадала больше всех, ей оторвало ноги, и вскоре женщина скончалась.

Автобус получил серьезные механические повреждения. В настоящее время специалисты отрабатывают несколько версий произошедшего. По данным замруководителя управления транспорта Максима Захарова, автобус ездил на дизельном топливе и не имел газового оборудования, потому первоначальная версия о возможном взрыве газового оборудования исключена, сообщает ТАСС. Кроме того, 6 августа автобус прошел техосмотр.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК Бастрыкин поставил дело на контроль.

Ранее момент взрыва автобуса с пассажирами в Воронеже попал на видео. На кадрах видно, что после вспышки из салона начинают выбегать люди и очевидцы спешат на помощь пострадавшим.

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