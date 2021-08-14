Горняк22: «Мебель тряхнуло»: кузбасское землетрясение ощутили на Алтае
Спасатели Фото: pixabay.com
В 3.40 по местному времени жители Прокопьевского района области почувствовали сильные толчки – в квартирах шаталась мебель, падала посуда
Жители алтайского города Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в ночь на 13 августа под Новокузнецком (Кемеровская область). Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».
«Мы проснулись. Мебель тряхнуло»,
«Почувствовала толчок. Подумала, что землетрясение, посмотрела время – 3.40. Утром, думаю, в новостях посмотрю. И точно»,
«У нас даже со стола все попадало и кровать трясло, сильно!», – пишут в соцсетях горожане.
Землетрясение произошло в Прокопьевском муниципальном округе (180 км от Бийска) в 3.40 по местному времени. Интенсивность толчков в эпицентре составляла семь баллов, магнитуда 5.4.
Жители расположенного поблизости Новокузнецка (свыше 500 тысяч человек населения) сообщают, что в домах сильно шаталась мебель и люстры, падала посуда. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Известно, что сейсмособытие имело естественную природу, действия угольщиков не имеют к нему никакого отношения.
Напомним, в конце июля землетрясение также произошло в Горном Алтае.