Горняк22: «Мебель тряхнуло»: кузбасское землетрясение ощутили на Алтае

Спасатели Фото: pixabay.com

В 3.40 по местному времени жители Прокопьевского района области почувствовали сильные толчки – в квартирах шаталась мебель, падала посуда

Жители алтайского города Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в ночь на 13 августа под Новокузнецком (Кемеровская область). Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

«Мы проснулись. Мебель тряхнуло»,

«Почувствовала толчок. Подумала, что землетрясение, посмотрела время – 3.40. Утром, думаю, в новостях посмотрю. И точно»,

«У нас даже со стола все попадало и кровать трясло, сильно!», – пишут в соцсетях горожане.

Землетрясение произошло в Прокопьевском муниципальном округе (180 км от Бийска) в 3.40 по местному времени. Интенсивность толчков в эпицентре составляла семь баллов, магнитуда 5.4.

Жители расположенного поблизости Новокузнецка (свыше 500 тысяч человек населения) сообщают, что в домах сильно шаталась мебель и люстры, падала посуда. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Известно, что сейсмособытие имело естественную природу, действия угольщиков не имеют к нему никакого отношения.

Напомним, в конце июля землетрясение также произошло в Горном Алтае.

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