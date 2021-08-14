Горняк22: Горячая вода затопила участок проезжей части в Барнауле

Несколько коммунальных аварий снова произошло в Барнауле 10 декабря, пострадал ребенок Фото: barnaul.org

Из-за сильных испарений у автомобилистов оказалась ограничена видимость на дороге. Им пришлось сбросить скорость, чтобы не попасть в ДТП

Коммунальная авария произошла утром 13 августа в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Инцидент случился в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 11-й Западной. По словам свидетелей, по улице течет кипяток.

Официальной информации о причинах аварии и сроках ее устранения пока нет.

В конце июля из-за опрессовки в районе барнаульского Потока рванули трубы с водой.

ТОЛК