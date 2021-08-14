Горняк22: Хозяйственный корпус горит в Алейске на площади 300 кв. метров
Огонь Фото: pixabay.com
Возгорание началось с крыши здания. По данным МЧС, внутри находится гаражный бокс с техникой. Пожарные ликвидировали открытый огонь
Промышленное здание загорелось в Алейске утром 13 августа. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Сообщается, что пожар произошел в районе площадки Ремзавода.
Судя по опубликованному видео, горит двухэтажное здание. На месте работает пожарная служба.
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Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, произошел пожар на улице Сердюка, 156, – загорелась кровля гаражного бокса с техникой.
Площадь возгорания составила более 300 кв. метров. Пожарные завершили ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет.