Горняк22: Хозяйственный корпус горит в Алейске на площади 300 кв. метров

Огонь Фото: pixabay.com

Возгорание началось с крыши здания. По данным МЧС, внутри находится гаражный бокс с техникой. Пожарные ликвидировали открытый огонь

Промышленное здание загорелось в Алейске утром 13 августа. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Сообщается, что пожар произошел в районе площадки Ремзавода.

Судя по опубликованному видео, горит двухэтажное здание. На месте работает пожарная служба.

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Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, произошел пожар на улице Сердюка, 156, – загорелась кровля гаражного бокса с техникой.

Площадь возгорания составила более 300 кв. метров. Пожарные завершили ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет.

ТОЛК