Горняк22: В центре Барнаула автомобиль провалился в яму на парковке

Место происшествия Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Якобы накануне на участке ремонтировали теплосети. Спровоцировать обрушение мог и сильный ливень, который прошел в краевой столице в этот день

Обрушение асфальта произошло на автомобильной парковке в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился днем 12 августа возле гостиницы «Александр Хаус» на улице Профинтерна. На кадрах с места происшествия видно, что внедорожник провалился передними колесами в яму, его пришлось вытаскивать с помощью трактора.

По данным источника, накануне на участке ремонтировали теплосети. Спровоцировать обрушение мог и сильный ливень, который прошел в этот день в центре города.

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