Горняк22: Полиция опубликовала фото похитившего девочку на Алтае после задержания

Обвиняемый после задержания Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Правоохранительные органы сразу предположили, что беглец может попытаться скрыться в соседней республике – ориентировки с ним появились во всех населенных пунктах региона

Полиция Алтайского края опубликовала фото обвиняемого в похищении 12-летней школьницы под Бийском после задержания. Снимок появился на сайте краевого главка МВД.

В кадре Олег Лавкин сидит на диване в кабинете, на нем темный свитер, на лице – щетина.

Обвиняемый около 10 суток скрывался от органов – ночевал в тайге и передвигался на попутных автобусах. Его заметили, когда мужчина вышел к горной реке, чтобы умыться. Участковый уполномоченный и сотрудник уголовного розыска выехали на место по сообщению местного жителя, задержав мужчину на одной из улиц села Курота. Это произошло в 250 км от Бийска.

Вознаграждение выплатят

В ведомстве также подтвердили, что житель Республики Алтай, который сообщил о местонахождении мужчины, получит обещанное ранее полицией вознаграждение.

«В ближайшее время жителю Республики Алтай, благодаря которому был задержан находившийся в федеральном розыске житель Бийского района, будет выплачено денежное вознаграждение», – сообщили в ведомстве.

Здесь отметили, что размер поощрения сейчас согласовывают.

По данным полиции, сведения о том, что возле реки в Онгудайском районе республики заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, поступили от 36-летнего местного жителя, который узнал обвиняемого по ориентировке.

Школьница пропала днем 31 июля в Бийском районе, когда отправилась на велопрогулку между поселками Малоенисейское и Семеновод. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина.

Следственные органы заочно обвинили в похищении 40-летнего местного жителя. Он подался в бега. Мужчину объявили в федеральный розыск.

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