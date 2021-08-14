Горняк22: В Алтайском крае женщина обвинила пасынка в изнасиловании

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Мачеха испытывала неприязнь к мужчине и попыталась оговорить его. Для этого она даже воспользовалась помощью своей подруги

В Алтайском крае перед судом предстанет 48-летняя местная жительница за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Павловском районе в начале июля.

По данным ведомства, женщина испытывала неприязнь к взрослому сыну своего супруга от первого брака. Заручившись поддержкой подруги, она сообщила в правоохранительные органы, что 38-летний мужчина ее изнасиловал.

Однако следователь установил, что надругательства не было, после чего женщину саму привлекли к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия она признала вину и раскаялась. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле бывшие супруги хотели подставить отчима и угодили под суд.

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