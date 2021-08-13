Горняк22: Барнаульскому легкоатлету Сергею Шубенкову не будут делать операцию на ноге

Сергей Шубенков Фото: politsib.ru

В ближайшие несколько недель спортсмен будет проходить реабилитацию в Европе, несмотря на то, что операцию ему делать не будут

Алтайскому легкоатлету Сергею Шубенкову, который получил травму во время тренировки на Олимпиаде в Токио, не потребовалась операция на ноге, сообщает «Интерфакс».

По словам спортсмена, за десять дней до поездки на Олимпиаду у него произошло воспаление ахилла.

«А уже в Токио случилось то, что случилось. Сразу на месте была оказана помощь и проведена диагностика в тот же день. Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом все не так плохо и лечиться мы начали уже в олимпийской деревне», – сказал он.

Спортсмен рассказал, что врачи из ФМБА сочли, что операция ему не требуется. В зарубежной клинике это мнение подтвердилось.

По словам Шубенкова, «у ахилла надорвались несколько волокон, которые и были воспалены раньше». При этом основной массив, а также мышцы и крепления не пострадали.

Напомним, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на Олимпиаде. Позднее стало известно, что во время разминки у него обострилось повреждение ахилла.

ТОЛК