Горняк22: Кто такой Ван Ибо, который считается одним из самых красивых мужчин в мире

Ван Ибо Фото: instagram.com/yibo.w_85

Ван Ибо – популярный китайский актер, певец, танцор и телеведущий. Рассказываем, чем он известен, его биографию и подробности личной жизни

Биография Вана Ибо

Ван Ибо родился в Лояне 5 августа 1997 года. С детства он занимался танцами и даже окончил школу искусств в Южной Корее. В 2011-м Ван принял участие в популярном танцевальном конкурсе и вошел в топ-16 танцоров в категории «хип-хоп». Об этом сообщает портал vsedoramy.net.

В 2014 году Ван Ибо дебютировал в составе К-поп группы UNIQ с песней Falling in Love, клип на которую набрал более 6 млн просмотров в YouTube.

Актерскую карьеру Ибо начал в 2016 году, когда ему предложили роль в фильме «Партнеры с МВА». После этого он снялся еще в нескольких картинах, но известность получил благодаря главной роли в драме «Неукротимый: Повелитель Чэньцин».

Ван Ибо вошел в список Forbes China Celebrity 100 и занял 71-е место. Также он входит в список самых красивых мужчин в мире.

В мае 2020 года стал наставником в популярном китайском танцевальном шоу Street Dance of China.

Личная жизнь Вана Ибо

Ван Ибо практически не распространяется о своей личной жизни. Молодой человек считает, что такие вещи не должны говориться вслух. При этом артист не скрывает свой идеальный тип девушек. Его избранница обязательно должна быть послушная, симпатичная и немного сексуальная.

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