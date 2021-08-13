Горняк22: В России впервые от коронавируса за сутки умерли более 800 человек

Коронавирус Фото: pixabay.com

До этого максимальное число умерших от коронавируса было зафиксировано 16 июля – 799. Такое же число скончавшихся было и 11 августа

В России смертность от коронавируса достигла показателя в 808 человек за сутки. Это максимальное число с начала пандемии. Об этом стало известно из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Наибольшее число умерших выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Полностью выздоровели 20 195 человек.

Всего в стране за прошедшие сутки выявили 21 932 случая новых заражений. Чаще всего заболевают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6,5 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 168 умерло и 5,8 млн выздоровели.

Ранее в Алтайском крае за четыре дня выявили 821 случай коронавируса. Нагрузка на ковидные госпитали региона немного ослабевает.

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