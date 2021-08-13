Горняк22: До +19 градусов похолодает 13 августа в Алтайском крае

Ливневые дожди и похолодание прогнозируют алтайские синоптики 27 августа Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют прохладную погоду с северным ветром и температурой воздуха около +20 градусов

13 августа дневная температура воздуха в регионе составит +18…+23 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, в предгорьях местами вероятны сильные дожди с грозами и градом. Утром местами туман. Ветер подует северный, 3– 8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в пятницу ожидается около +18…+20 градусов. В этот день преимущественно без осадков, утром туман. Ветер северный, 3–8 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

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