Горняк22: Что такое заговенье на Успенский пост и при чем тут роль женщины в церкви

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Фото: Pixabay

13 августа – последний день подготовки к строгому посту, который предваряет Успение Богородицы. История этого праздника связана с изменением отношения к женщине в христианской церкви

Заговенье Успенского поста 2021

13 августа в православной церкви называется заговенье на Успенский пост. Это последний день, когда можно есть мясную и молочную пищу, перед двухнедельным воздержанием.

03 августа, 7:02

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В 2021 году 13 августа выпало на пятницу – постный день. Это значит, что для верующих, которые постятся по средам и пятницам, пост увеличивается еще на один день.

День заговенья перед постом нужен для подготовки: купить необходимые продукты, посоветоваться с духовником о строгости соблюдения поста, распланировать дела так, чтобы больше времени оставалось молитвам и духовной жизни, объясняет «Правмир».

Что такое Успение Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – это день смерти, день окончания земной жизни Матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, Дева Мария заранее знала о дате своей кончины. Она попрощалась с близкими людьми, завершила земные дела и в день кончины мирно и радостно лежала, ожидая назначенного часа. Вокруг Богородицы собрались апостолы и друзья.

Внезапно в доме заблистал очень яркий свет, рассказывает «Фома». Иисус Христос в окружении ангелов сам пришел забрать душу своей Матери на небеса.

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Фото: Pixabay

Через несколько дней в город прибыл апостол Фома, который не успел попрощаться с Богородицей. Он был опечален. Специально для него апостолы открыли погребальную пещеру, но тела Девы Марии там не было. Апостолы были в ужасе.

Вечером этого дня Богородица явилась ученикам своего Сына и сказала:

«Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни».

История праздника Успение

События, которым посвящен праздник, произошли в середине I века, рассказывает РИА Новости. Но христианство не сразу назвало Успение одним из 12-ти важнейших праздников, и не сразу приняло значимую роль Богородицы. На эту тему спорили несколько веков. Появлялись ереси, принижающие роль Богородицы, а вместе и статус женщины.

Успение Пресвятой Богородицы окончательно вошло в календарь в VI веке. На исключительную важность праздника сегодня указывает традиция поститься перед ним.

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