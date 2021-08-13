Горняк22: Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия

Сабина Тозия Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

В начале 2021 года у Тозии выявили опухоль головного мозга. Операция прошла успешно, но позже актрису частично парализовало

10 августа умерла 75-летняя актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия. Об этом сообщила исполнительница роли Хюррем Мерьем Узерли с своём Instagram.

«Я так тебя люблю. Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: «Материнской раной», «Мафия не может править миром» «Великолепным веком». Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается»», – написала актриса.

Причину смерти артистки пока не разглашают. По предварительной информации, Тозия могла скончаться от инсульта на фоне онкологии.

Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Северной Македонии. Наибольшую известность ей принесла роль кормилицы султана Сулеймана в «Великолепном веке». Свой последний сериал «Мафия не может править миром» актриса покинула из-за проблем со здоровьем.

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