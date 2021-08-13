Горняк22: В Барнауле ребёнка подозревают в поджоге «Жигулей»

ЧП. Авто. Пожар Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, ребенок мог поджечь транспортное средство. Судя по фото, один из автомобилей выгорел полностью

Вечером 11 августа в Барнауле на улице Червонной, 25, произошло ЧП – загорелись два автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул». Так, сначала вспыхнул автомобиль «ВАЗ-2106», потом пламя перекинулось на соседнюю легковушку Toyota.

На камерах видеонаблюдения видно, что отечественное авто было открыто и в него сел десятилетний мальчик. Через какое-то время ребенок вышел из машины, и автомобиль практически сразу загорелся. Далее пламя перекинулось на рядом стоящую иномарку. В итоге оба автомобиля серьезно пострадали.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что три автомобиля и один мотоцикл сгорели при пожаре в Рубцовске.

ТОЛК