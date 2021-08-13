Горняк22: Житель Алтайского края угнал «восьмёрку» и подарил её другу

"ВАЗ-2108" Фото: пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Машину нашли в Шипуново и вернули владельцу. Подозреваемый заявил полицейским, что был пьян и при угоне не осознавал, что делает

В Алейске полицейские задержали мужчину, который подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2108», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что в полицию обратился местный житель. По его словам, он припарковал свой автомобиль рядом с общежитием, в котором проживал, но позже обнаружил пропажу машины.

По камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что неизвестный мужчина сел в припаркованный автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Позже угнанную машину нашли в райцентре Шипуново. Подозреваемый подарил ее близкому приятелю.

Мужчину задержали. На допросе он рассказал, что в момент преступления не осознавал своих действий, потому что был пьян. Против него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее на алтайской трассе опрокинулась «девятка». По словам очевидцев, трое молодых людей в пьяном виде угнали автомобиль.

ТОЛК