Горняк22: В центре Барнаула на дороге забил коммунальный фонтан

Коммунальная авария Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле случилась очередная коммунальная авария, которая подпортила жизнь автомобилистам, – на дороге забил настоящий фонтан

Днем 12 августа в Барнауле в районе здания по адресу: проспект Ленина, 30, из-под земли бьет фонтан, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах из соцсетей видно, что вода прорывается прямо на проезжей части и топит дорогу. Проезжающим мимо автомобилям приходится объезжать данный участок.

Причиной порыва на сетях могли стать ремонтные работы на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что фонтан с девятиэтажный дом забил из-под земли в Барнауле.

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