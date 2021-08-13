Горняк22: Одной левой: топ-10 интересных фактов про левшей, о которых сложно догадаться
Левша Фото: pixabay.com
Ежегодно 13 августа отмечается Международный день левшей – как оказалось, самых хитрых и умных людей на планете. «Толк» подготовил подборку из десяти интересных фактов про левшей
- Международный день левши решили отмечать с 1992 года. Создание праздника позволило со стороны взглянуть на проблемы левшей в «праворуком мире».
- 90% всех людей на планете – правши. И лишь 10% пишут левой рукой.
- Ребенок может родиться левшой, если у него в семье уже были такие родственники. Это передается по наследству.
- Ежегодно тысячи левшей умирают из-за несчастных случаев, в которых требуется использовать правую руку. Например, известны случаи гибели парашютистов-левшей, которые вовремя не смогли дотянуться до кольца раскрытия парашюта, находившегося с правой стороны.
- Статистика показывает, что левши становятся отличными математиками, хорошо ориентируются на местности, а также разбираются в искусстве.
- Левши способны переучиться писать правой рукой. Однако в стрессовых ситуациях машинально будут использовать левую.
- У леворуких людей большая предрасположенность к различным заболеваниям. Например, диабету, астме, заболеваниям кишечника. Они также более склонны к пессимизму и депрессиям.
- Во времена Петра I левшам запрещалось выступать в суде, так как их считали очень хитрыми.
- Доказано, что мужчин-левшей намного больше, чем женщин.
- Вплоть до XX века леворукость у женщин в Японии могла стать весомым поводом для развода. Аргумент один – «Потому что она левша!»
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