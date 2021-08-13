Горняк22: В Барнауле водителя оштрафовали за «покатушки» с девушкой на крыше

Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что девушка спокойно сидит на крыше автомобиля во время движения по городской улице. При этом машина двигается с высокой скоростью

В Барнауле на 1 тыс. рублей оштрафовали водителя, который перевозил девушку на крыше автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Как выяснилось, днем 11 августа 32-летний водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь по улице Попова, перевозил девушку на крыше авто.

Позднее в отношении него составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе о перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бегающего мужчину сняли с крыши поликлиники.

ТОЛК