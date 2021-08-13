Горняк22: На Камчатке при крушении вертолёта в заповеднике погибли туристы

Вертолёт Фото: pixabay.com

В настоящее время спасатели продолжают поиск ребёнка, который находился на борту вместе с родителями. Спасти пока удалось только отца мальчика

12 августа в Камчатском крае вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что на борту были 16 человек, 13 пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, восемь человек погибли, включая командира вертолета.

«Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера», – рассказали в органах здравоохранения региона.

Обломки вертолета после крушения почти сразу оказались под водой. Двое членов экипажа и шесть пассажиров выбрались из борта и выплыли на поверхность, где их спасли работники заповедника. Пострадавших отвезли в больницы Петропавловска-Камчатского, двое из них в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стал сильный туман, который спровоцировал ошибку пилотирования. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.

Оказалось, что экс-депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, является совладельцем «Витязь-Аэро», которой принадлежит рухнувший вертолет.

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