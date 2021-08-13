Горняк22: В центре Барнаула на дороге забил коммунальный фонтан
Коммунальная авария Фото: Инцидент Барнаул
В Барнауле случилась очередная коммунальная авария, которая подпортила жизнь автомобилистам, – на дороге забил настоящий фонтан
Днем 12 августа в Барнауле в районе здания по адресу: проспект Ленина, 30, из-под земли бьет фонтан, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах из соцсетей видно, что вода прорывается прямо на проезжей части и топит дорогу. Проезжающим мимо автомобилям приходится объезжать данный участок.
Причиной порыва на сетях могли стать ремонтные работы на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что фонтан с девятиэтажный дом забил из-под земли в Барнауле.