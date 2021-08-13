Горняк22: Задержан предполагаемый похититель 12-летней девочки на Алтае

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Сейчас предполагаемый преступник доставлен в отделение полиции. Скорее всего, его отвезут на допрос в Бийск. Подробности уточняются

Сотрудники полиции задержали предполагаемого похитителя 12-летней девочки Олега Лавкина. Информацию подтвердили «Толку» в правоохранительных органах. Его нашли в селе Онгудай в Республике Алтай.

Сейчас 40-летний мужчина находится в местном отделе полиции.

По данным «Толка», разыскиваемого заметил местный житель в 12 км от Онгудая и позвонил в полицию. Предположительно, Лавкина отвезут в Бийск спецконвоем.

Напомним, 12-летняя девочка 31 июля пропала между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. К тому моменту было известно, что девочка уехала из дома и не вернулась.

1 августа на берегу реки нашли шорты и футболку девочки, а в 1,5 км от этого места в лесу поисковики обнаружили велосипед, очки и телефон ребенка.

Позже стало известно, что девочка вернулась домой живой. Оказалось, ее удерживал в подвале местный житель. Возможно, когда он понял, что ЧП вызвало большой резонанс, то отпустил ее. Сотрудники полиции предполагали, что он может скрываться на территории соседнего региона.

ТОЛК